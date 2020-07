Benevento, Anna Rita Russo si candida alle elezioni regionali: “Ringrazio De Siano e Martusciello” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ho il piacere di comunicare la mia candidatura alle prossime elezioni regionali proseguendo un percorso politico già avviato nel 2016 quando sono stata eletta Consigliere al Comune di Benevento nella coalizione del centrodestra” – dichiara Anna Rita Russo consigliera comunale di Benevento, candidata alle elezioni regionali per Forza italia. “Dal 2018 insieme a tutto il gruppo di maggioranza al Comune di Benevento ho sostenuto Forza Italia impegnandomi per le elezioni politiche e successivamente, nel 2019 per le elezioni ... Leggi su anteprima24

