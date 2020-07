Benedetta Rossi chiede scusa per la sua assenza: “Ho avuto un blocco mentale” (Foto) (Di martedì 21 luglio 2020) Mentre passeggia Benedetta Rossi trova il tempo, la forza e la voglia di parlare sui social. chiede scusa a tutti i suoi fan per la lunga assenza ma ammette di avere avuto un blocco mentale (Foto). Colpa del troppo lavoro e Benedetta Rossi sincera come sempre confessa a tutti nel modo più semplice e vero che era arrivata alla nausea. Non cambiare mai Benedetta, lo chiediamo tutti e non solo perché le sue ricette sono perfette ma perché è un fiore raro. Cosa è successo alla food influencer più amata? Niente, se non stress e stanchezza per le riprese della nuova edizione di Fatto in casa per voi. Vedremo presto le nuove puntate su Real Time e Food Network ma non ... Leggi su ultimenotizieflash

