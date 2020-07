Belen Rodriguez punita da Mediaset: ecco il vero motivo (Di martedì 21 luglio 2020) Belen Rodriguez dopo il duro momento che sta vivendo dal punto di vista sentimentale, deve affrontare anche un duro smacco sul lavoro. Il retroscena. foto facebookLa soubrette argentina sembra proprio non trovare pace in questi ultimi mesi, dopo la separazione da Stefano De Martino, arriva una nuova batosta ma questa volta riguarda il suo lavoro. Sembra infatti che Mediaset, l’azienda per cui lavora da anni e per cui conduce diversi programmi tv abbia deciso di tagliarla lo stipendio. ecco il retroscena. Belen Rodriguez, Mediaset la punisce con il taglio dello stipendio Fonte Instagram – @BelenRodriguezrealBelen Rodriguez torna protagonista della cronaca anche se questa ... Leggi su chenews

Affaritaliani : Belen Rodriguez sexy più che mai a Ibiza. Sorpresa: spunta Antinolfi... - zazoomblog : Maurizio Costanzo critica Belen Rodriguez: “Chi ha un ruolo pubblico deve dare il buon esempio” - #Maurizio… - Fenice73442616 : RT @Im_ImErUb: Vorrei avere la stessa capacità di superare le delusioni amorose di Belen Rodriguez, perché io dopo un mese dalla fine di un… - sophicecchini : RT @Im_ImErUb: Vorrei avere la stessa capacità di superare le delusioni amorose di Belen Rodriguez, perché io dopo un mese dalla fine di un… - Jacojacobin : RT @Im_ImErUb: Vorrei avere la stessa capacità di superare le delusioni amorose di Belen Rodriguez, perché io dopo un mese dalla fine di un… -