Belen Rodriguez, le vacanze a Ibiza senza Stefano De Martino (Di martedì 21 luglio 2020) Cosa sia successo tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino non è facile a dirsi. La coppia, che secondo il gossip si sarebbe separate una seconda, e definitiva volta, avrebbe attraversato periodo complessi, esacerbati da tradimenti e illazioni. Nessun’estate, nessuna promessa di vacanza e serenità sarebbe riuscita a rabberciare il rapporto tra marito e moglie, le cui ferie sono oggi solitarie. Belén Rodriguez, cui è stato attribuito un nuovo amore, è partita per Ibiza, senza Stefano De Martino. Leggi su vanityfair

Belen Rodriguez, altre brutte notizie dopo l’addio a Stefano De Martino? Secondo Dagospia, compenso ridotto a Tu sì que vales. Brutte notizie in arrivo per Belen Rodriguez dopo l’addio a Stefano De Ma ...Aleggia il mistero sulla relazione tra la Rodriguez e Antinolfi: in molti sperano che questa sia la volta buona per la sudamericana dal cuore fragile che ha dimostrato di aver molto sofferto a causa d ...