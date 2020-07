Belén Rodriguez in vacanza con Antinolfi, lui tiene in braccio Santiago: la foto (Di martedì 21 luglio 2020) Il rapporto tra Belén Rodriguez e la nuova fiamma Gianmaria Antinolfi si fa sempre più serio. La showgirl argentina è volata ad Ibiza per le vacanza assieme al figlio Santiago e ad amici. E proprio lì, qualche giorno dopo, l’ha raggiunta l’imprenditore. Il settimanale Chi ha paprazzato i due di sera e, in braccio ad Antinolfi, c’è il piccolo Santiago. Belén e Gianmaria in vacanza insieme La rottura tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino è ormai conclamata. I due hanno deciso di prendere strade separate dopo alcuni fatti, a noi ancora ignoti, che hanno minato stabilità e certezze della loro relazione. Ora, però, entrambi hanno deciso di cambiare ... Leggi su thesocialpost

