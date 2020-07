Belen, la madre di Gianmaria Antinolfi preoccupata per la relazione (Di martedì 21 luglio 2020) Belen Rodriguez ha davvero ritrovato la felicità accanto a Gianmaria Antinolfi? Un po’ presto per dirlo, ma i due pare abbiano intenzioni serie, come conferma la madre di lui, Esmeralda. La bella Belen si sta godendo l’estate, provando a lasciarsi alle spalle la crisi, che appare ormai irrecuperabile, con l’ex marito Stefano De Martino. Accanto … L'articolo Belen, la madre di Gianmaria Antinolfi preoccupata per la relazione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Laufan845 : RT @Novella_2000: Belen e Gianmaria: la madre di lui svela i retroscena della storia - infoitcultura : La stoccata di Stefano De Martino contro la madre di Belen: 'Ti ha chiamato la mia ex suocera? Cambia numero' - infoitcultura : Stefano De Martino battutaccia sulla madre di Belen - Novella_2000 : Belen e Gianmaria: la madre di lui svela i retroscena della storia - Notiziedi_it : La stoccata di Stefano De Martino contro la madre di Belen: “Ti ha chiamato la mia ex suocera? Cambia numero” -