Belen a Ibiza con Giamaria Antinolfi: le rivelazioni di Dayane Mello non cambiano nulla (Di martedì 21 luglio 2020) Una settimana fa sulla rivista Chi leggevamo le rivelazione di Dayane Mello che voleva mettere in guardia Belen Rodriguez: il suo Gianmaria Antinolfi non era stato molto sincero visto che, aveva un piede in due scarpe...Ma a quanto pare, le parole della modella, non hanno scalfito il rapporto che c’è tra l’imprenditore napoletano e Belen. Gianmaria infatti ha raggiunto Belen Rodriguez a Ibiza. I due cercano di non farsi vedere insieme ma i paparazzi, che ormai non li perdono di vista, hanno ricostruito tutti i movimenti fatti dalla coppia negli ultimi giorni. E domani, nel nuovo numero della rivista Chi, vedremo un intero servizio fotografico dedicato proprio a Belen e al suo nuovo fidanzato. Dayane ... Leggi su ultimenotizieflash

