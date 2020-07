Beautiful anticipazioni: si indaga sulla morte di Emma. Thomas è al sicuro? (Di martedì 21 luglio 2020) Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 luglio 2020? Come avrete visto negli ultimi episodi in onda, la morte di Emma ha sconvolto davvero tutti ma non è stato un drammatico incidente e con le anticipazioni per le prossime puntate, scopriamo che il segreto di Thomas non è affatto al sicuro. Brooke e Hope infatti sapevano che Emma stava andando a casa della Logan e hanno anche scoperto un’altra cosa che ha portato le due donne a porsi delle domande. Che motivo avrebbero avuto Thomas ed Emma di litigare? Pare che la ragazza prima di uscire dalla casa di moda sia stata vista litigare con Thomas e infatti è vero. Brooke continua a sospettare, questo potrebbe provocare dei ... Leggi su ultimenotizieflash

