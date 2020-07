BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 22 luglio 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 22 luglio 2020:Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: mossa a sorpresa, CAN verrà spiato!Durante la veglia in memoria di Emma (Nia Sioux) alla Forrester Creations, Xander (Adain Bradley) continua a muovere velate accuse contro Thomas (Matthew Atkinson). Justin (Aaron D. Spears) osserva che la polizia non ha ancora emesso una dichiarazione ufficiale sulla morte di Emma. Dopo aver appreso che Emma le stava scrivendo un messaggio, Hope (Annika Noelle) insieme a Brooke (Katherine Kelly Lang) si chiede perché Thomas non abbia raccontato del litigio avuto con la stagista. Nonostante Sally (Courtney Hope) desideri il perdono di Wyatt (Darin Brooks), il ragazzo la informa che intende compiere passi importanti nella sua relazione ... Leggi su tvsoap

