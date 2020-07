Beatrice di York, nozze segrete e indimenticabili: il regalo della regina passa alla storia (Di martedì 21 luglio 2020) Decisamente un Royal Wedding fuori dall’ordinario ma anche super romantico quello di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, celebrato lo scorso 17 luglio in gran segreto forma ristretta. Dopo essere stata costretta a rimandare le nozze programmate lo scorso 29 maggio a causa dell’emergenza sanitaria, la principessa ha finalmente pronunciato il fatidico sì alla Royal Chapel of All Saints, diventando la moglie dell’imprenditore di origini italiane. La cerimonia si è tenuta al Castello di Windsor, nella Royal Chapel di All Saints, nella Royal Lodge. Gli invitati erano pochissimi e non ci sono state fanfare, ma sono stati intonati alcuni canti. La notizia delle nozze, dopo una prima spifferata ma comunque ‘a cose fatte’, è stata data attraverso i canali ... Leggi su caffeinamagazine

