Bayern Monaco, Alaba: “Rinnovo? Non ci penso, sono concentrato sulla Champions” (Di martedì 21 luglio 2020) David Alaba è uno dei migliori terzini sinistri del mondo, stimato da molti top club anche per la sua duttilità tattica, ragion per cui è stato spesso utilizzato come difensore centrale dal Bayern Monaco, attualmente sua squadra d’appartenenza. Il difensore austriaco ha di recente preferito evitare una domanda sul suo futuro in Baviera, così rispondendo ad una domanda propostagli dai media tedeschi: “I colloqui per il rinnovo sono in corso. Non sono così preso perché voglio concentrarmi completamente sulla Champions League“. Fra Alba ed il Bayern Monaco vi è un legame ferreo, ma non è escluso un suo addio in un futuro prossimo, considerando peraltro l’arrivo ... Leggi su sportface

musettodavanti : RT @cortomuso: @tuttapposter Il penultimo Garcia é quello che ha perso 7 a 1 col Bayern perché Totti passeggiava in campo - GiorgioPasta : @IononDevo @heyjude_90 @Light1908 @NicoSpinelli8 @GiorgioDePaolis @mckillbill @Danyeleg3 United, Liverpool, Chelsea… - cortomuso : @tuttapposter Il penultimo Garcia é quello che ha perso 7 a 1 col Bayern perché Totti passeggiava in campo - massidanu : @specialgizhe Bayern Monaco United finale al Meazza Champions league, il Bayern vince 1a0, Ferguson fa entrare Sols… - _enz29 : @MarcoYera @ncorrasco Valencia non Bayern Monaco Pareggio in casa con il City casuale perché Gabriel Jesus sbaglia… -