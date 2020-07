"Basta, a voi che ve ne fot***?". Battuta sbagliata, De Martino sbrocca di brutto in diretta Rai (e Belen se la ride) (Di martedì 21 luglio 2020) Quando è troppo è troppo. Anche per Stefano De Martino, che ne ha le tasche piene di gossip, rumors e indiscrezioni circa la sua rottura con Belen Rodriguez, chiacchieratissima e misteriosa, e circa il presunto triangolo con Alessia Marcuzzi. E il fatto che sia "troppo", De Martino lo ha fatto capire senza indugi nel corso dell'ultima puntata di Made in Sud in onda su Rai 2 lunedì 20 luglio. Stuzzicato a più riprese dai comici che animano la trasmissione proprio sulla sua rottura con la showgirl argentina, quando è salito sul palco il ballerino ha sbroccato: "E Basta! Sono mesi che parlate e scrivete! Sono fidanzato o non sono fidanzato? Ma a voi che ve ne fot***?", ha scandito nel microfono. Certo, un siparietto. Certo, non era arrabbiato. Ma la ... Leggi su liberoquotidiano

