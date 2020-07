Barra-Santamaria, perché il loro amore va ostentato (e sognato) (Di martedì 21 luglio 2020) Quante volte abbiamo pensato che Francesca Barra e Claudio Santamaria fossero troppo esibizionisti nell’esternazione dei loro sentimenti? Le mille foto postate ad abbracciarsi, baciarsi, gli scatti semi-nudi in doccia (con relativa polemica contro la censura di Instagram), le dichiarazioni d’amore reciproche scritte, pubblicate, commentate da migliaia di follower. Una storia, la loro eccessivamente social. In fondo l’amore, pensavamo, è qualcosa di intimo e personale, che va protetto, tenuto vicino al cuore e lontano dagli occhi dei curiosi. Mentre Francesca e Claudio fin dall’inizio, quasi come reazione allo “scandalo” della loro relazione, arrivata in contemporanea con la separazione della Barra, hanno ... Leggi su dilei

Con Claudio Santamaria accade solo nei film ... Il vero amore si cerca, si aspetta, quando si trova pretende “ora”, “subito”. Per sempre». La Barra ha poi fatto gli «auguri al mio amore immenso, la ...La giornalista celebra 2 anni di nozze con l'attore ricordando il loro matrimonio sul mare (il secondo, quello italiano) e scrive: "Non è stato facile schivare tutti i colpi. Li abbiamo trasformati in ...