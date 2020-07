Barça, Setièn al momento confermato per il Napoli ma la panchina resta traballante (Di martedì 21 luglio 2020) Quique Setién resterà sulla panchina del Barcellona, pre ora. Il tecnico sarà presente per la sfida di ritorno contro il Napoli, in programma l'8 agosto. Leggi su tuttonapoli

JosseM85 : @AxxMassimo @kravotz @guich76 Ora sta in panca perché ha rotto con Setien e probabilmente anche col club. Non ha pi… - liberatoferrara : RT @PSN1926: Setien stai in una Barca di guai @persemprena - PSN1926 : Setien stai in una Barca di guai @persemprena - ContropiedeA : Setien sfiduciato da Messi, sulla panchina del Barça in pole Patrick Kluivert - - corradone91 : Dalla Spagna - I giorni di #Setien alla guida del #Barça potrebbero essere contati. Nonostante il 5-0 all'#Alaves,… -

Ultime Notizie dalla rete : Barça Setièn