Barbara D’Urso bagnina annuncia il ritorno in tv (Di martedì 21 luglio 2020) Uno spot divertente in cui Barbara D’Urso mostra il suo fisico da far invidia e comunica che è pronta a tornare in tv e riprendere i suoi programmi. Non è che Barbara abbia fatto vacanze lunghe ma quelle che ha trascorso fra agriturismi, gite Lacunari e giorni al mare, probabilmente, sono sufficienti a Barbarella per ricominciare a pensare al lavoro. Vacanze terminate per Barbara? Dai video pubblicati dallaArticolo completo: Barbara D’Urso bagnina annuncia il ritorno in tv dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

stefanochelotti : RT @impasticcata: Trovatevi un uomo che vi guardi come la Mediaset guarda Barbara D’Urso e non come la R4i guarda Simona Ventura - daniele19921 : RT @UrusaiDahliaIro: @ECorsari @intuslegens Sta solo esponendo cose che hanno detto virologi che non sono pagati dalle grandi case farmaceu… - Kapparar1 : RT @FelipeKarmelo: Milena Gabanelli è la Barbara d'urso de semicolti - MaxxMono : RT @FelipeKarmelo: Milena Gabanelli è la Barbara d'urso de semicolti - UrusaiDahliaIro : @ECorsari @intuslegens Sta solo esponendo cose che hanno detto virologi che non sono pagati dalle grandi case farma… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia