Azzolina chiarisce: "Macché 300 euro per banco, i costi saranno attorno ai 700 milioni" (Di martedì 21 luglio 2020) Il Codacons è pronto a bloccare la gara d’appalto depositando un esposto alla Corte dei Conti. Le opposizioni vogliono presentare un’interrogazione parlamentare. La vicenda dei nuovi banchi monoposto, che dovrebbero arrivare a settembre, fa piombare di nuovo la scuola al centro dello scontro politico. “È necessario – annuncia il presidente di Codacons Carlo Rienzi – appurare se la spesa a carico della collettività sia congrua e proporzionata o se, al contrario, vi siano stati sperperi di fondi pubblici”. Dal ministero della Pubblica istruzione viene chiarito però che i soldi fanno parte del fondo per l’emergenza della presidenza del Consiglio. “Inoltre – chiariscono le stesse fonti - la decisione di acquistare nuovi banchi scolastici rientra nelle misure di sicurezza sanitaria, come ha scritto nero su ... Leggi su huffingtonpost

La vicenda dei nuovi banchi monoposto,

