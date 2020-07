Avvocato antifemminista sospettato di aver ucciso il figlio del giudice Salas (Di martedì 21 luglio 2020) Un Avvocato che si definiva antifemminista, Roy Den Hollander, è il principale sospettato dell’omicidio del figlio della giudice distrettuale Esther Salas, ucciso ieri in casa in New Jersey da un uomo vestito da fattorino della FedEx. Ad identificare l’uomo, trovato morto questa mattina e che secondo la polizia si è suicidato, è stata l’Fbi. Il corpo di Hollander è stato rinvenuto nello Stato di New York, alcune ore dopo la sparatoria. Ieri pomeriggio, dopo aver suonato alla casa della giudice Salas, il killer ha ucciso il figlio, Daniel Anderl, 20 anni, e ferito gravemente il marito, Mark Anderl, Avvocato che ora versa ... Leggi su huffingtonpost

