Avete mai visto la moglie di Valerio Staffelli? Era una valletta di Buona Domenica [FOTO] (Di martedì 21 luglio 2020) Valerio Staffelli, volto storico del tg satirico di Antonio Ricci Senza ombra di dubbio Valerio Staffelli è uno dei pilastri di Striscia la Notizia. L’inviato è colui che consegna dei Tapiri d’oro è presente nel tg satirico di Antonio Ricci dal 1996, quindi è un veterano. In questi 25 anni il professionista ha consegnato l’ambito premio a centinaia e centinaia di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo e dello sport. Alcuni hanno reagito bene, mentre altri hanno avuto degli atteggiamenti spropositati con delle vere e proprie aggressioni. Ma non tutti sanno che il famoso inviato del programma di Canale 5 ha una moglie con un passato nel mondo del piccolo schermo. Si tratta di Matilde Zarcone, ex valletta di ... Leggi su kontrokultura

CarloCalenda : La politica non è “arte di governo della polis” ma “arte di persuasione dei polli”. Competenze amministrative non s… - ricpuglisi : Cara @cgilnazionale, come mai non avete pensato a una bella tassazione del 100% sui patrimoni? Perché essere così… - xlovjngharry : RT @artbymars: una volta avevo letto una cosa che diceva tipo “se avete la possibilità di fare la pipì fatela sempre” e porca puttana non h… - SelfieTuoi : RT @grisu7192: Avete mai pensato che in qualunque bagno pubblico nel mondo potrebbe esserci una Grisù che si fa i selfie zozzi?! ?? Buon #m… - origamj : Avete mai l'impressione che il vostro cane rida di voi? Perché io quando inciampo/cado lo vedo che mi fissa e secon… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Avete mai visto tagliare una banana così? Il Tempo Ferrari: Leclerc aveva la nuova sospensione già in Stiria?

Lo sconforto, purtroppo, è arrivato con la gara quando le Rosse non solo non hanno mai avuto il passo per fare bella figura, ma hanno subito l’onta del doppiaggio da parte dell’incontenibile ...

Rapina alla profumeria ’Kiko’ Minimo della condanna: 26 mesi

Confessare subito l’ha aiutata, così come la sua storia di tentativi di uscire dalla dipendenza dalla droga: un tunnel nel quale era entrata e che l’avrebbe spinta anche a fare una rapina. Lei, una na ...

Lo sconforto, purtroppo, è arrivato con la gara quando le Rosse non solo non hanno mai avuto il passo per fare bella figura, ma hanno subito l’onta del doppiaggio da parte dell’incontenibile ...Confessare subito l’ha aiutata, così come la sua storia di tentativi di uscire dalla dipendenza dalla droga: un tunnel nel quale era entrata e che l’avrebbe spinta anche a fare una rapina. Lei, una na ...