Aversa, in affari con i Casalesi: sotto chiave il patrimonio di noto imprenditore edile (Di martedì 21 luglio 2020) Nel mirino della DIA di Napoli l’imprenditore Aversano Francesco Grassia, classe ’45. Le indagini hanno consentito non solo di ricostruire il suo reale assetto patrimoniale, ma anche di delineare la sua “pericolosità qualificata”, derivante dai rapporti avuti con il clan dei Casalesi, fazione “Zagaria”. Sequestrati i beni di Francesco Grassia, collaborava con il clan dei Casalesi Determinanti … L'articolo Aversa, in affari con i Casalesi: sotto chiave il patrimonio di noto imprenditore edile Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

