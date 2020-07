Avellino, il futuro è adesso: Braglia cala il poker di conferme (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ cominciata la strategia di pianificazione dell’Avellino di Piero Braglia. Dopo la presentazione di rito alla piazza, il tecnico toscano, ha avuto modo di confrontarsi nella giornata di ieri con Giovanni D’Agostino e Salvatore Di Somma. Il nuovo corso dei lupi ripartirà dalle conferme di tre o quattro elementi dell’ultima stagione. Tra questi Giuliano Laezza, Marco Silvestri, Vincenzo Garofalo e Fabiano Parisi. I primi tre sono ben lieti dell’eventuale conferma. L’Avellino dovrà intavolare un discorso con i relativi procuratori. Resta da valutare la posizione del classe 2000 appetito da diversi club tra cui Genoa, Empoli e Lazio. Il cursore di fascia potrebbe essere ceduto, ma rimanere in Irpinia con la ... Leggi su anteprima24

Un anno di lavori tra scavi e ricerca bibliografica, 12 mesi costruiti sulla solida sinergia messa in atto tra Comune di Atripalda, Soprintendenza ai Beni Culturali e Dipartimento Scienze del Patrimon ...Da un lato un campionato che si avvia a conclusione, dall’altro i progetti per il futuro, che spesso fanno rima con mercato. E’ ormai un dato di fatto l’interesse azzurro per Fabiano Parisi, terzino ...