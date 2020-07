Autostrade, Benetton: Atlantia rimane centrale per il gruppo. Gianni Mion confermato presidente della holding di famiglia (Di martedì 21 luglio 2020) Atlantia, la società che possiede l’88% di Autostrade per l’Italia, rimane centrale nelle strategie del gruppo Benetton. Lo scrive in una nota Edizione holding, la finanziaria della famiglia veneta, che di Atlantia controlla il 30%, al termine del consiglio di amministrazione che si è riunito oggi. Secondo l’intesa raggiunta la scorsa settimana con il Governo, Atlantia, che controlla anche il 99% di Aeroporti di Roma, dovrebbe cedere il 33% di Autostrade a Cassa Depositi e Prestiti e un altro 20% ad altri investitori, tra cui forse i fondi Blackstone e Macquaire. Atlantia scenderebbe dunque al 37%, perdendo così la quota di ... Leggi su ilfattoquotidiano

