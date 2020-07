Aurora Ramazzotti segnata dal paragone con Michelle Hunziker: lo sfogo (Di martedì 21 luglio 2020) Aurora Ramazzotti, ospite di Ogni Mattina, programma di Adriana Volpe e Alessio Viola in cui ricopre il ruolo di inviata, ha confidato quanto sia stato doloroso per lei essere paragonata di continuo a sua madre Michelle Hunziker. Aurora Ramazzotti ha confidato ad Ogni Mattina di aver sofferto durante la fase dell’adolescenza per i continui paragoni … L'articolo Aurora Ramazzotti segnata dal paragone con Michelle Hunziker: lo sfogo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

madiiiK : RT @Roberta_DF_: Aurora Ramazzotti pubblica una foto con un significato ben preciso e voi ovviamente non riuscite ad arrivarci Complimenti… - CheDonnait : #AuroraRamazzotti parla dei continui paragoni con sua madre #MichelleHunziker #aurora #ramazzotti - _starlightblue_ : RT @Roberta_DF_: Aurora Ramazzotti pubblica una foto con un significato ben preciso e voi ovviamente non riuscite ad arrivarci Complimenti… - delreysangel : RT @Roberta_DF_: Aurora Ramazzotti pubblica una foto con un significato ben preciso e voi ovviamente non riuscite ad arrivarci Complimenti… - myownkiki : RT @Roberta_DF_: Aurora Ramazzotti pubblica una foto con un significato ben preciso e voi ovviamente non riuscite ad arrivarci Complimenti… -