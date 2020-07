Aurora Ramazzotti, la passione per moda e firme anche in mezzo alla natura: quanto costa la sua borsetta (Di martedì 21 luglio 2020) Nelle scorse ore Aurora Ramazzotti ha affrontato un tema importante e delicato su Instagram, Quello della bellezza artificiale sui social. La figlia di Eros e Michelle Hunziker, seguita a ruota da altri volti noti come Laura Cremaschi e Nicoletta Larini, ha pubblicato una foto senza filtri e senza ritocchi, con le imperfezioni della pelle in primo piano e sotto ha spiegato che “la perfezione non esiste”, nonostante su Instagram si faccia a gara per sembrare “belli, famosi, felici e realizzati”. Un post che è subito diventato virale, che ha infatti totalizzato ben oltre mezzo milione in poche ore, e che è stato applaudito anche da molte vip, prima tra tutte sua madre Michelle. Se papà Eros ha commentato semplicemente ‘ti amo’, la conduttrice ha scritto un lungo ... Leggi su caffeinamagazine

