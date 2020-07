Aurora Ramazzotti e le star senza trucco su Instagram: belle, con tutte le imperfezioni (Di martedì 21 luglio 2020) L’estate 2020 verrà ricordata anche per la nuova tendenza su Instagram: le foto delle star senza trucco e senza filtri di bellezza. Un trend in piena ascesa che al momento vede protagoniste molte celebrità da Aurora Ramazzotti a Laura Turani, da Paola Maugeri a Bianca Balti. E convince persino Britney Spears. star senza trucco in quarantena sui social sfoglia la gallery Aurora ... Leggi su iodonna

delenastydiak : RT @Roberta_DF_: Aurora Ramazzotti pubblica una foto con un significato ben preciso e voi ovviamente non riuscite ad arrivarci Complimenti… - ANGVELIN : RT @Roberta_DF_: Aurora Ramazzotti pubblica una foto con un significato ben preciso e voi ovviamente non riuscite ad arrivarci Complimenti… - deathlessoul : RT @Roberta_DF_: Aurora Ramazzotti pubblica una foto con un significato ben preciso e voi ovviamente non riuscite ad arrivarci Complimenti… - zazoomblog : Giulia De Lellis elogia Aurora Ramazzotti - #Giulia #Lellis #elogia #Aurora - Mari29977075 : RT @Roberta_DF_: Aurora Ramazzotti pubblica una foto con un significato ben preciso e voi ovviamente non riuscite ad arrivarci Complimenti… -