Atletico Madrid, la ‘promessa’ di Savic ai tifosi: “Inseguiamo sogno Champions. Giocheremo per voi” (Di martedì 21 luglio 2020) Una Liga conclusa al terzo posto con 70 punti all'attivo. Adesso l'Atletico Madrid proverà a recuperare le forze e dare il massimo in Champions League. Rimane la Coppa per gli uomini di Diego Pablo Simeone che dopo aver eliminato il Liverpool, campione in carica, non si pongono limiti e fanno sognare i propri tifosi. Stefan Savic, difensore colchoneros, ci crede e ha voluto mandare un chiaro messaggio alle dirette concorrenti e, ovviamente, ai suoi tifosi.caption id="attachment 994977" align="alignnone" width="677" Stefan Savic (getty images)/captionParlando ai canali ufficiali del club madrileno, Savic ha provato a fare il punto sul momento dell'Atlético Madrid dopo la conclusione della Liga e la marcia d'avvicinamento ... Leggi su itasportpress

