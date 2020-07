Atletico Madrid, infortunio per Partey: a rischio la Champions League (Di martedì 21 luglio 2020) Suona l’allarme in casa Atletico Madrid. Dopo l’ultima gara di Liga contro la Real Sociedad Thomas Partey ha riportato una micro-rottura a livello muscolare. Infortunatosi proprio nell’ultimo appuntamento del campionato, il centrocampista ghanese ora rischia tre settimane di stop che di fatto comprometterebbero la sua presenza in Champions League. I ragazzi di Simeone affronteranno il quarto di finale contro il Lipsia il prossimo 13 agosto. Leggi su sportface

Una Liga conclusa al terzo posto con 70 punti all’attivo. Adesso l’Atletico Madrid proverà a recuperare le forze e dare il massimo in Champions League. Rimane la Coppa per gli uomini di Diego Pablo Si ...

La quiete dopo la tempesta. Giovedì sera Leo Messi sembrava aver licenziato Quique Setien, ieri l’ha confermato. I catalani sono usciti con le ossa rotte dallo sprint per la Liga. A marzo erano a +2 s ...

