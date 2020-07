Atletica, Tamberi lascia le Fiamme Gialle: “È il momento di provare a spiccare il volo” (Di martedì 21 luglio 2020) “Dopo averci riflettuto a lungo, e nel rispetto di un rapporto franco e leale con la Guardia di Finanza e con il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, sono arrivato alla conclusione che è il momento di provare a spiccare il volo al di fuori del posto dove sono cresciuto“. Con queste parole Gianmarco Tamberi si congeda dalle Fiamme Gialle, gruppo nel quale l’azzurro ha costruito la sua intera carriera. “Sono entrato in questo Gruppo nel 2011, a 18 anni: un atleta che voglia eccellere ha bisogno di condizioni ideali, e le Fiamme Gialle sono state per me l’unico sostegno per anni – ha spiegato Tamberi -. Siamo arrivati insieme, mano nella mano, a traguardi sportivi ... Leggi su sportface

