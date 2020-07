Atletica – Nuovo rinforzo per l’Italia: l’italo-americano Robert Grant potrà vestire la maglia azzurra (Di martedì 21 luglio 2020) C’è un Nuovo, potenziale, atleta azzurro. È arrivata oggi da World Athletics l’eleggibilità a indossare la maglia della Nazionale per Robert Grant, 24 anni, quattrocentista e ostacolista nato e cresciuto negli Stati Uniti, che vanta un primato personale nei 400 indoor di 45.84 ma che soprattutto si è distinto nella propria carriera universitaria con la formazione del Texas A&M per aver stupito due anni fa con la staffetta 4×400 indoor correndo una frazione cronometrata in 44.84, per un tempo finale di 3:01.39 che è tutt’ora la seconda prestazione mondiale di ogni epoca. Nella sua bacheca brilla anche il titolo conquistato nella scorsa stagione ai campionati NCAA con la 4×400 scendendo sotto i tre minuti, in 2:59.05, vittoria che aveva già ... Leggi su sportfair

L’accordo di programma era stato rimodulato alla luce degli aggiornamenti normativi, delle nuove esigenze dell’Area Vasta 4 ... fondamentale per la biodiversità e le produzioni agricole" Atletica: ...

La Top Volley Cisterna ha un nuovo vice allenatore: il 27enne emiliano Roberto Cocconi

Un nuovo tassello nello staff tecnico della Top Volley Latina per la prossima stagione in Superlega. Ad affiancare coach Lorenzo Tubertini, ci sarà Roberto Cocconi, 27 anni, di Reggio Emilia, laureato ...

