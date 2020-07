Atalanta, Muriel: «Gasperini mi chiede molto. Sul secondo posto…» (Di martedì 21 luglio 2020) Luis Muriel ha parlato al termine della partita contro il Bologna: le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria conquistata contro il Bologna. VITTORIA – «Sapevamo che era una squadra molto dinamica e in gran forma. Lo ha dimostrando facendo una grande partita e mettendoci in difficoltà. Siamo stati bravi e reattivi. Poi abbiamo approfittato dell’occasione che abbiamo avuto». secondo POSTO – «Speriamo di giocarci quel secondo posto all’ultima giornata. Sarebbe bellissimo. Abbiamo due match difficili ora. Arrivare a giocarci il secondo posto con l’Inter con questo vantaggio sarebbe ... Leggi su calcionews24

