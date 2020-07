Atalanta, Marino: “Zapata? Molti club interessati a lui, vale più di 50 milioni” (Di martedì 21 luglio 2020) “Zapata sta bene a Bergamo e ci sono Molti club interessati a lui, ma è prematuro parlare di mercato. Dobbiamo chiudere il campionato e abbiamo la Champions League. L’offerta di 50 milioni del West Ham? vale molto di più (ride n.d.r.)”. Queste le dichiarazioni di Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, a proposito del futuro di Duvan Zapata, pezzo pregiato del club bergamasco. L’Atalanta sfida il Bologna nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A e ritroverà da avversario Musa Barrow: “La legge dell’ex può essere terribile. A Barrow vogliamo molto bene perché è cresciuto nel nostro settore giovanile. A lui facciamo tanti auguri per la sua ... Leggi su sportface

