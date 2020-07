Atalanta, Castagne: “Pensiamo alla sfida con il Psg, ma prima vogliamo chiudere bene la stagione” (Di martedì 21 luglio 2020) “In Champions League non dovremo avere paura. La partita contro il Psg sarà diversa e ce l’abbiamo in testa anche se ora siamo concentrati sulle prossime sfide in campionato. vogliamo chiudere bene la Serie A”. Queste le dichiarazioni di Timothy Castagne dopo la vittoria dell’Atalanta per 1-0 sul Bologna. La formazione bergamasca si porta al secondo posto in solitaria: “Abbiamo fiducia nei nostri mezzi fisici. Queste sono partite importantissime e che ci aiutano nella preparazione al match di Champions League”, ha concluso ai microfoni di Sky Sport. Leggi su sportface

