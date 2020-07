Atalanta-Bologna: volano parole grosse, espulso Gian Piero Gasperini (Di martedì 21 luglio 2020) In seguito ad un calcio di punizione concesso al Bologna, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si è lasciato andare ad una reazione esagerata che gli è costata il cartellino rosso. Non ha avuto dubbi il direttore di gara La Penna, che dopo aver estratto il cartellino giallo nei confronti di entrambi i tecnici, al 36′ ha allontanato dal campo il tecnico dell’Atalanta, reo di aver pronunciato qualche parola di troppo. Gasperini seguirà dunque il resto del match dalla tribuna. Leggi su sportface

