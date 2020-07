Atalanta-Bologna, urla e vaffanculo fra Mihajlovic e Gasperini: l’arbitro estrae il rosso! [VIDEO] (Di martedì 21 luglio 2020) Uno degli aspetti ‘positivi’ dell’assenza del pubblico negli stadi è quella di poter ascoltare i dialoghi fra i protagonisti in campo e scoprire qualcosa che, con il rumore del pubblico, sarebbe rimasto ‘nascosto’. Nel corso del primo tempo di Atalanta-Bologna, fra Mihajlovic e Gasperini è scoppiato un momento di grande tensione nel quale sono volati insulti di ogni genere: “Che c… parli con loro. Parla per i tuoi e non rompere il c…, parla per i tuoi e non rompere il c… Vaff… vai, non rompere il c…”. L’arbitro ha ovviamente sentito ed estratto il giallo per entrambi, salvo poi espellere Gasperini per reiterate proteste. #AtalantaBologna #serieA ... Leggi su sportfair

