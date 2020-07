Atalanta-Bologna, tensione tra Gasperini e Mihajlovic: volano parole grosse, espulso l’allenatore della Dea (Di martedì 21 luglio 2020) Si sta giocando Atalanta-Bologna, prima gara della trentacinquesima giornata di Serie A. Risultato ancora fermo sullo 0-0 alla fine del primo tempo. Momenti di tensione sulle due panchine poco dopo la mezz’ora. parole grosse tra Gasperini e Mihajlovic, che hanno scatenato un battibecco anche tra i componenti dello staff. “Parla con i tuoi e non rompere il c**o, vaff**o”, le parole del serbo nei confronti del collega, intercettate dai microfoni posti a bordo campo. Insulti e parolacce anche da parte del tecnico della Dea. L’episodio ha richiamato l’attenzione dell’arbitro La Penna, che ha ammonito entrambi. Poi Gasperini ha esagerato ed è stato ... Leggi su calcioweb.eu

Atalanta_BC : 4 gol in un minuto direttamente dall'ultima sfida al #GewissStadium contro i rossoblù! ?? FOUR-midable goals in th… - adenijiadetay16 : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… - Spaezs1 : RT @SoyCalcio_: ?? ¡DESCANSO en el Atleti Azzurri d'Italia! Atalanta 0-0 Bologna. #AtalantaBologna #SerieA - isirbongz : RT @SuperSportBlitz: #SerieA - HT Score: Atalanta 0-0 Bologna #SSFootball - Marikazani1 : RT @MilanNewsit: Atalanta-Bologna, espulso Gasperini: salterà il Milan -