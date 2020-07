Atalanta-Bologna, scintille Gasperini-Mihajlovic: “Vaffanc***”, “Fate caciara” (VIDEO) (Di martedì 21 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic è una furia in panchina nel primo tempo di Atalanta-Bologna, trentacinquesima giornata di Serie A 2019/2020. Il tecnico serbo ha speso parole fortissime contro l’allenatore della Dea: “Non rompere il ca**o. Non rompere il ca**o. Non rompere il ca**o. Vaffanc**o! Non rompere il ca**o.”, ha detto Mihajlovic. Poco dopo l’arbitro è arrivato nei pressi delle due panchine e ha deciso di espellere solo Gasperini: “Fate caciara”, ha risposto il tecnico nerazzurro prima di lasciare il campo. Leggi su sportface

