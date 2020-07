Atalanta-Bologna, parziale: 1-0 Segui qui la diretta della partita (Di martedì 21 luglio 2020) Serie A - 35° turno. A Bergamo la sfida tra Atalanta e Bologna. Si gioca alle 19,30 di martedì 21 luglio. Leggi su ecodibergamo

Atalanta_BC : 4 gol in un minuto direttamente dall'ultima sfida al #GewissStadium contro i rossoblù! ?? FOUR-midable goals in th… - e_deportivo : Italia. Serie A. Jornada 35. ?????????????????? Minuto 80'. Atalanta 1-0 Bologna. #Italia #SerieA - sportface2016 : Ecco cosa è accaduto durante #AtalantaBologna con #Gasperini e #Mihajlovic - mtkfootball : Atalanta - Bologna Ms gol: 1.5 Alt - deoyrh : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… -