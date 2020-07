Atalanta-Bologna, Muriel: “Vogliamo giocarci il secondo posto fino alla fine” (Di martedì 21 luglio 2020) “Speriamo di giocarci il secondo posto fino all’ultima giornata. Quella contro l’Inter sarà una partita bellissima e difficile. Ora dobbiamo pensare alle prossime due partite che sono durissime”. Queste le dichiarazioni di Luis Muriel, autore del gol che ha permesso all’Atalanta di vincere contro il Bologna e di agganciare il secondo posto in classifica. “Conoscevamo la forza dell’avversario di stasera – ha spiegato l’attaccante ai microfoni di Sky Sport – Ci ha messo in difficoltà ma siamo stati bravi a rimanere reattivi e a resistere agli attacchi. Poi ho approfittato dell’occasione che ho avuto”. Si tratta del diciannovesimo gol arrivato ... Leggi su sportface

