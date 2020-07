Atalanta-Bologna, Muriel: “Vogliamo giocarci il secondo posto. Champions? Ecco cosa servirà” (Di martedì 21 luglio 2020) L'Atalanta supera 1-0 il Bologna e si prende il secondo posto in classifica.I bergamaschi hanno avuto la meglio della compagine felsinea grazie a una splendida rete messa a segno da Luis Muriel al 63' su assist perfetto di Zapata. Al termine del match del "Gewiss Stadium", il man of the match ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport."Sapevamo che era una squadra molto dinamica e in gran forma. Lo ha dimostrato facendo una grande partita e mettendoci in difficoltà. Siamo stati bravi e reattivi. Speriamo di giocarci quel secondo posto all'ultima giornata. Sarebbe bellissimo. Abbiamo due match difficili ora. Arrivare a giocarci il secondo posto con l'Inter con questo ... Leggi su mediagol

