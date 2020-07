Atalanta-Bologna, gol di Muriel che la sblocca: è 1-0 (VIDEO) (Di martedì 21 luglio 2020) Luis Muriel sblocca il tabellino in Atalanta-Bologna, trentacinquesima giornata di Serie A. Il colombiano si mette in proprio, prendendo la mira e battendo Skorupski sul primo palo nella ripresa: Atalanta che va in vantaggio dopo la pesante lite tra Mihajlovic e Gasperini che ha portato all’espulsione quest’ultimo. Ultima mezz’ora per gli emiliani con il tentativo quantomeno di pareggiare la gara. Leggi su sportface

