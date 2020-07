Atalanta-Bologna, Gasperini: “Gara vinta con merito. Lite con Mihajlovic? Rispondo così” (Di martedì 21 luglio 2020) Atalanta di misura sul Bologna e secondo posto in solitaria.Vittoria fondamentale per i nerazzurri di Gasperini che durante la sfida del "Gewiss Stadium" è stato allontanato dopo un diverbio avuto con Sinisa Mihajlovic. Le dichiarazioni del tecnico atalantino nel post-partita rilasciate a Sky Sport."Sorvoliamo subito. Parliamo del resto che è stata una partita difficile. L'Atalanta è una squadra corretta sempre, non ero io che dovevo andare fuori. Il Bologna ha giocato bene la prima mezz'ora e come spesso ci accade partiamo a rallentatore. Poi piano piano siamo venuti fuori, menomale che le partite durano novanta minuti e abbiamo vinto meritatamente. Non abbiamo una panchina lunghissima, ma di qualità. Abbiamo ragazzi che si allenano con noi, hanno ... Leggi su mediagol

Atalanta_BC : 4 gol in un minuto direttamente dall'ultima sfida al #GewissStadium contro i rossoblù! ?? FOUR-midable goals in th… - Gazzetta_it : #Atalanta-Bologna #Mihajlovic: 'Se #Gasperini avesse mostrato a me quel dito, non so se l'avrebbe ancora...' - SkySport : ATALANTA – BOLOGNA 1-0 Risultato finale ? ? #Muriel (63’) ? Serie A – 35^ giornata ? - UgoBaroni : RT @SkySport: Atalanta-Bologna, Gasperini: 'Lite con Mihajlovic? Non ero io a dover andare fuori' - lucadotto : RT @Gazzetta_it: #Atalanta-Bologna #Mihajlovic: 'Se #Gasperini avesse mostrato a me quel dito, non so se l'avrebbe ancora...' -