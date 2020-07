Atalanta-Bologna finisce 1-0 Vittoria firmata Muriel, tre punti d’oro (Di martedì 21 luglio 2020) Serie A - 35° turno. A Bergamo la sfida tra Atalanta e Bologna, martedì 21 luglio, finisce 1-0 con gol di Muriel. I nerazzurri sono secondi in classifica. Leggi su ecodibergamo

Atalanta_BC : 4 gol in un minuto direttamente dall'ultima sfida al #GewissStadium contro i rossoblù! ?? FOUR-midable goals in th… - Gazzetta_it : Gol! Atalanta - Bologna 1-0, rete di Muriel L. (ATA) - Ozzy77more : Celebrate (e tifate almeno un po') l'Atalanta! perché è anche la squadra della vostra città. Che siate di Bologna,… - ILOVEPACALCIO : #SerieA: la classifica aggiornata dopo #AtalantaBologna - FcInterNewsit : L'Atalanta ringrazia Muriel: 1-0 al Bologna e Inter scavalcata. Lite furiosa tra Mihajlovic e Gasperini -

Durante Atalanta-Bologna i due allenatori Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini hanno avuto un duro battibecco, culminato con l’espulsione del tecnico bergamasco Il calcio senza pubblico sarà anche ..."Che c***o parli con loro. Parla per i tuoi e non rompere il c***o, parla per i tuoi e non rompere il c***o. V*****o vai, non rompere il c***o" urla Sinisa. L'arbitro - La Penna di Avezzano ...