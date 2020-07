Atalanta-Bologna 1-0, le pagelle di CalcioWeb: Gasperini ringrazia ancora la panchina, decide Muriel [FOTO] (Di martedì 21 luglio 2020) Atalanta-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – L’Atalanta torna a vincere. Lo fa di misura contro il Bologna e si porta momentaneamente al secondo posto. Primo tempo nervoso. Le migliori occasioni capitano ai felsinei. Soriano impegna Gollini dalla distanza, l’ex Barrow ci prova direttamente da calcio di punizione e il portiere della Dea deve calare un grande intervento per deviare contro la traversa. Nella ripresa subito in campo Muriel, che dà una scossa ai suoi. E’ proprio il colombiano a regalare il vantaggio all’Atalanta, sull’assist di Duvan Zapata. Diciannovesimo gol arrivato dalla panchina per i bergamaschi in questa stagione. Il Bologna fatica a costruire azioni da ... Leggi su calcioweb.eu

Durante Atalanta-Bologna i due allenatori Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini hanno avuto un duro battibecco, culminato con l’espulsione del tecnico bergamasco Il calcio senza pubblico sarà anche ..."Che c***o parli con loro. Parla per i tuoi e non rompere il c***o, parla per i tuoi e non rompere il c***o. V*****o vai, non rompere il c***o" urla Sinisa. L'arbitro - La Penna di Avezzano ...