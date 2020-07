Atalanta Bologna 1-0: la Dea vince di misura e si piazza al 2° posto (Di martedì 21 luglio 2020) La 35°giornata del campionato di Serie A si apre con Atalanta Bologna. La Dea, ormai qualificata per la Champions League 2020/2021, fatica ma con una viittoria di misura - ai danni di un buon Bologna ... Leggi su globalist

Gazzetta_it : #Atalanta-Bologna #Mihajlovic: 'Se #Gasperini avesse mostrato a me quel dito, non so se l'avrebbe ancora...' - Atalanta_BC : 4 gol in un minuto direttamente dall'ultima sfida al #GewissStadium contro i rossoblù! ?? FOUR-midable goals in th… - Crf_Iuri : CR7 - Últimos 20 jogos de Serie A: Sassuolo ?? Lazio ?? Udinese ???? Sampdoria ?? Cagliari ????????? Roma ?? Parma… - Dalla_SerieA : Atalanta-Bologna 1-0: decisivo Muriel, Gasperini a -6 dalla Juve - - stefanodigitale : @Ruttosporc 6/8 punti regalati da arbitri compiacenti con Genoa, Bologna, Torino, Sassuolo, Atalanta, stessi punti… -