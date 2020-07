Atalanta-Bologna: 1-0 firmato Muriel Una vittoria che vale il secondo posto (Di martedì 21 luglio 2020) Serie A - 35° turno. A Bergamo la sfida tra Atalanta e Bologna, martedì 21 luglio, finisce 1-0 con gol di Muriel. I nerazzurri sono secondi in classifica. Leggi su ecodibergamo

Atalanta_BC : 4 gol in un minuto direttamente dall'ultima sfida al #GewissStadium contro i rossoblù! ?? FOUR-midable goals in th… - Gazzetta_it : Gol! Atalanta - Bologna 1-0, rete di Muriel L. (ATA) - Calcio_Casteddu : #Muriel regala l’1-0 alla sua #Atalanta sul #Bologna: bergamaschi nuovamente secondi #CalcioCasteddu - calciomercatoit : ? #AtalantaBologna - Le pagelle della sfida: #Gomez sottotono, #Muriel sempre decisivo - UEFAcom_it : ??? L'@Atalanta_BC supera 1-0 il Bologna: decide la sfida Muriel! Il migliore in campo dei Nerazzurri? ?? -