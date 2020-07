Atalanta-Bologna 1-0: decide Muriel, Gasperini è secondo in classifica (Di martedì 21 luglio 2020) BERGAMO - L' Atalanta ha battuto il Bologna 1-0 nell'anticipo della 35esima giornata di Serie A . Decisivo il gol di Muriel al 62'. Scintille tra Gasperini e Mihajlovic nel finale del primo tempo con ... Leggi su corrieredellosport

