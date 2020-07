Ascom, in Piemonte saldi dal 25 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) “Chiediamo che in Piemonte l’avvio delle vendite di fine stagione sia definitivamente fissato per sabato 25 luglio e non in data infrasettimanale, affinché le imprese del settore siano messe nelle migliori condizioni per favorire quel clima di attesa positiva generato dall’effetto saldo” è la richiesta di Ascom in una lettera a firma della presidente Maria Luisa Coppa inviata all’assessore regionale al Commercio, Vittoria Poggio. Coppa si dice stupita “per un modus operandi alquanto irrituale con ricadute pesanti sull’operatività delle aziende del settore Moda e Abbigliamento” con riferimento al fatto che il tavolo Stato-Regioni ha dato il via libera agli enti locali di organizzare il calendario dei saldi come vogliono. “Quasi tutte ... Leggi su nuovasocieta

«Bolle di Malto 2020 non si farà». Dopo 5 anni senza sosta che ci hanno visti crescere e diventare uno degli eventi più rilevanti in Italia nel settore delle birre artigianali, dobbiamo arrenderci anc ...

Bolle di Malto 2020 non ci sarà, ecco le parole degli organizzatori

