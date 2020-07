Ascolti TV | Lunedì 20 luglio 2020. Il Giovane Montalbano 19.1%, Made in Sud saluta col 7.1%. Techetechetè crolla con gli sceneggiati (13.2%). Daydreamer 22.8%, Maya 1.3% (Di martedì 21 luglio 2020) Il Giovane Montalbano Nella serata di ieri, lunedì 20 luglio 2020, su Rai1 Il Giovane Montalbano 2 in replica ha conquistato 3.818.000 spettatori pari al 19.11% di share. Su Canale 5 Finalmente la Felicità ha raccolto davanti al video 2.022.000 spettatori pari al 9.86% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Made in Sud ha interessato 1.400.000 spettatori pari al 7.09% di share. Su Italia 1 La Mummia – La Tomba dell’Imperatore Dragone ha intrattenuto 1.214.000 spettatori (6.06%). Su Rai3 Desconocido – Resa dei Conti ha raccolto davanti al video 809.000 spettatori pari ad uno share del 3.85%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 796.000 spettatori con il 5.06% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha ... Leggi su davidemaggio

