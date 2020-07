Ascolti tv, dati Auditel lunedì 20 luglio: Il giovane Montalbano senza rivali con 3.8 milioni (Di martedì 21 luglio 2020) Ancora una vittoria per Il giovane Montalbano 2, che andato in onda in replica il 20 luglio su Rai1, continua ad ottenere il consenso del pubblico e si aggiudica la prima serata degli Ascolti, appassionando 3.818.000 telespettatori pari al 19.11% di share. Il giovane Montalbano 3, Michele Riondino e l’ipotesi di una terza stagione Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Finalmente la felicità ha raccolto 2.022.000 spettatori pari al 9.86% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Made in Sud ha conquistato 1.400.000 spettatori pari al 7.01% di share (oltre 194 mila interazioni social – Fonte: Nielsen Italia). Su Italia 1 il film La Mummia – La Tomba dell’Imperatore Dragone ha intrattenuto 1.214.000 spettatori (6.06%). Su Rete4 Quarta ... Leggi su tvzap.kataweb

