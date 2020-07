Ascoli-Pordenone, probabili formazioni (Di martedì 21 luglio 2020) L’Ascoli per certificare la salvezza, il Pordenone per prepararsi in vista della post season. Questo è Ascoli-Pordenone, gara valevole per la trentaseiesima giornata di ritorno della Serie B. I padroni di casa sono la squadra del momento: ben quattro successi di fila che ha portato i bianconeri fuori dalla zona calda. Tuttavia la distanza dai playout è di soli tre punti, quindi è necessario non abbassare la guardia per evitare un finale di stagione complicato. Gli ospiti sono reduci dal KO casalingo contro il Cosenza e hanno praticamente salutato i sogni promozione diretta. Tuttavia i playoff sono assicurati, la promozione quindi è ancora possibile per i neroverdi. All’andata la sfida si concluse 2-1 per il Pordenone. Si tratta dell’unico precedente tra le ... Leggi su sport.periodicodaily

JOSMiguelGmez99 : Serie B:???? VIE: Livorno-Crotone, Ascoli-Pordenone, Chievo-Cittadella, Cosenza-Pisa, Cremonese-Spezia, Virtus-Perugi… - Laurezio : Ascoli-Pordenone, pronostico della Serie B, 24/07/2020 info e probabili formazioni #AscoliPordenone #pronostico… - PicenoTime : Pordenone, Lovisa junior: “Ad Ascoli gara più importante dell'anno, vogliamo chiudere tra le prime 4”… - TuttoPisa : Analisi del rush finale con tanti scontri diretti in zona play-off #calcio #chievo #cittadella #cosenzapisa… - TUTTOB1 : Pordenone, il ds Lovisa: 'Ad Ascoli la gara più importante dell'anno' -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli Pordenone Ascoli Calcio, fari puntati su un Pordenone reduce da due ko di fila. Strizzolo potrebbe esserci picenotime Pordenone, Lovisa junior: “Ad Ascoli gara più importante dell'anno, vogliamo chiudere tra le prime 4”

"Ad Ascoli sarà un altro Pordenone. E per certi aspetti sarà la gara più importante dell’anno". A dichiararlo stamane sulle colonne del "Messaggero Veneto" è Matteo Lovisa, responsabile dell’area tecn ...

Lovisa jr garantisce: «Ad Ascoli vedrete un altro Pordenone»

Il responsabile dell’area tecnica tra obiettivo play-off e futuro: «Tesser? Ci confronteremo a fine stagione, ma ha un contratto» PORDENONE. «Dopo alcune gare, con il Cosenza si è fatta sentire l’asse ...

"Ad Ascoli sarà un altro Pordenone. E per certi aspetti sarà la gara più importante dell’anno". A dichiararlo stamane sulle colonne del "Messaggero Veneto" è Matteo Lovisa, responsabile dell’area tecn ...Il responsabile dell’area tecnica tra obiettivo play-off e futuro: «Tesser? Ci confronteremo a fine stagione, ma ha un contratto» PORDENONE. «Dopo alcune gare, con il Cosenza si è fatta sentire l’asse ...