Arsenal, Arteta non molla Aubameyang: «Il rinnovo è il nostro piano A» (Di martedì 21 luglio 2020) Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, si tiene stretto Pierre-Emerick Aubameyang Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, non vuole perdere Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese, che piace anche all’Inter, è in scadenza di contratto nel 2021 e non sarebbe intenzionato a rinnovare il suo contratto e quindi andrebbe via a fine stagione. In conferenza stampa, però, il manager dei Gunners spinge per la permanenza dell’attaccante. «Non so se esista un’opzione di permanenza senza rinnovo. Il nostro piano A è di estendere il suo contratto per assicurarci che possa restare con noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Guardiola: "Rispetto l'Arsenal, ma non fuori dal campo"

Pep Guardiola ha parlato cosi' nei confronti dell'Arsenal, che sabato lo ha eliminato in semifinale di FA Cup. L'allenatore del Manchester City non ha mai nascosto l'ammirazione per il lavoro svolto ...

